Malatya\'daki helikopter kazasında şehit olan pilot binbaşının İzmir\'deki ailesine şehadet haberi verildi

Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in (41) İzmir'de yaşayan ailesine yetkililer şehadet haberini ulaştırdı.

Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı Ünal Işık ve askeri yetkililer, Çimen'in Gaziemir'deki evine gelerek eşine şehadet haberini verdi.

Haberin verilmesinin ardından şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin babası Turan Çimen'in emekli albay olduğu ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşadığı öğrenildi.