Malatya Darende'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araçla tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

E.K. idaresindeki 72 ACT 755 plakalı hafif ticari araç, Yazıköy Mahallesi'nde Cevdet Kurnaz'ın (65) kullandığı tarım aracı ile çarpıştı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan sağlık kontrollerinde Cevdet Kurnaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan E.K. ve Döndü Kurnaz (60) ise ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Döndü Kurnaz da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler hastane morguna kaldırıldı.