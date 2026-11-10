Malatya Darende'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Malatya Darende'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araçla tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Tarım aracı sürücüsü olay yerinde öldü, hastaneye kaldırılan yaralı bir kişi ise kurtarılamadı; hafif ticari araç sürücüsü de yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araçla tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
E.K. idaresindeki 72 ACT 755 plakalı hafif ticari araç, Yazıköy Mahallesi'nde Cevdet Kurnaz'ın (65) kullandığı tarım aracı ile çarpıştı.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan sağlık kontrollerinde Cevdet Kurnaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan E.K. ve Döndü Kurnaz (60) ise ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Döndü Kurnaz da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazeler hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?