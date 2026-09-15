Malatya Darende'de otomobil Tohma Çayı'na devrildi, 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Darende ilçesinde, Tohma Çayı'na devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü ile yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı; yanındaki kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Malatya'nın Darende ilçesinde, Tohma Çayı'na devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Ali Seydi Şener (70) idaresindeki otomobil, Hisarkale Mahallesi'nde Tohma Çayı'na devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ile yanındaki İsmail Şener (78) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İsmail??????? Şener, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Malatya Darende'de otomobil Tohma Çayı'na devrildi, 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?