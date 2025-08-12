Malatya Havalimanı'nda 7 Ayda 480 Bin Yolcu - Son Dakika
Malatya Havalimanı'nda 7 Ayda 480 Bin Yolcu

12.08.2025 08:19
Malatya Havalimanı, 2023 yılının ilk 7 ayında 480 bin yolcuya ve 3 bin 346 uçak seferine hizmet verdi.

Malatya Havalimanı, yılın ilk 7 ayında 480 bin 315 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Havalimanı'nda 7 ayda 3 bin 346 uçak seferi düzenlendi, 3 bin 719 ton ise yük taşındı.

Havalimanında temmuz ayında ise iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 499, dış hatlarda 15 olmak üzere toplamda 514'e ulaştı.

Temmuz'da iç hat yolcu trafiği 75 bin 474 olurken dış hatlarda ise 1519 olarak kayıtlara geçti.

Bahse konu ayda ise 700 ton yük taşındı.

Kaynak: AA

