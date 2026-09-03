Malatya Hekimhan'da traktör havuza devrildi, sürücü yaralandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktörüyle evin önündeki havuza devrilen E.Y. yaralandı. Hekimhan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde havuza devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
E.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, evin önünde bulunan havuza devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi yönlendirildi.
Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan E.Y, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Malatya Hekimhan'da traktör havuza devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?