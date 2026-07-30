Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde 66 esnaf kepenk kapattı: "Yer bulamayan vergi levhasını iptal ediyor" - Son Dakika
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Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde 66 esnaf kepenk kapattı: "Yer bulamayan vergi levhasını iptal ediyor"

Malatya Küçük Sanayi Sitesi\'nde 66 esnaf kepenk kapattı: "Yer bulamayan vergi levhasını iptal ediyor"
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Malatya İmalat, Demir ve Tamir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Teslim Tunçdemir, yıkım süreci devam eden Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde yüksek kira bedelleri ve iş yeri bulamama sorunu nedeniyle 66 esnafın vergi levhasını iptal ederek, faaliyetini sonlandırdığını söyledi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya İmalat, Demir ve Tamir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Teslim Tunçdemir, yıkım süreci devam eden Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde yüksek kira bedelleri ve iş yeri bulamama sorunu nedeniyle 66 esnafın vergi levhasını iptal ederek, faaliyetini sonlandırdığını söyledi.

6 Şubat depremlerinde büyük bölümü ağır hasar gören Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde tahliye ve yıkım çalışmaları devam ediyor. Toplam 944 bağımsız bölümün yıkılacağı sanayi sitesinde bugüne kadar 671 iş yerinin yıkımı tamamlanırken, 273 bağımsız bölümün yıkımı ise sürüyor.

Malatya İmalat, Demir ve Tamir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Teslim Tunçdemir, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yıkım süreci nedeniyle çok sayıda esnafın iş yerini boşaltmak zorunda kaldığını, ancak taşınabilecekleri yeni iş yeri bulmakta ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

"66 ESNAF VERGİ LEVHASINI İPTAL ETTİ"

Tunçdemir, ANKA Haber ajansına Küçük sanayi sitesi hakkında bilgi verdi. Tunçdemir, yıkım sürecinin başlamasından bu yana 66 esnafın faaliyetini sonlandırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Yıkım süreci başladığı günden itibaren şu ana kadar 66 vergi levhası iptal edildi. İşini bırakanlar var. İçini devredip eşyalarını satıp bırakanlar var. Bir de dükkan bulamadığı için vergi levhasını iptal ettirenler var. Bunların içinde eşyalarını bahçelerine götürenler var, depolara götürenler var. Başka dükkanların içine eşyalarını koyup işini bırakanlar da var.

Şu anda hayvan pazarı bölümünde iş yerimiz kalmadı. Zaten Topsöğüt'teki sanayi sitemizde hiç yer yok. Şu ana kadar kiralık yer bulan da bulamayan da var. Boşaltacağımız 73 adet dükkanı yerleştireceğimiz bir yer olmadığından dolayı ne yapacağımızı bilmiyoruz."

"YEDİ KEZ GÖRÜŞME TALEP ETTİK, KABUL EDİLMEDİ"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile görüşme taleplerinin karşılık bulmadığını öne süren Tunçdemir, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami Er'den yedi kez görüşme talep ettik. Ancak görüşme taleplerimiz reddedildi. Sayın Sami Er bizimle görüşmek istemiyor. Buranın ne olacağı ne yapılacağı, sürecin nasıl tamamlanacağı konusunda hiç kimse bilgi vermiyor. Büyükşehir Belediyesi ve milletvekillerimizin daha önce söylediklerine göre, bütün yerler tamamlandıktan sonra bizi buradan çıkarıp yeni yerlere yerleştireceklerini ifade etmişlerdi. Ancak şu an hiçbir milletvekiliyle görüşme sağlayamıyoruz. Herkes, verdiği sözün arkasında durmamak için elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor."

"TESLİM TAKVİMİ İHTİYACI KARŞILAMIYOR"

Yeni yapılacak iş yerlerinin teslim takviminin mevcut ihtiyacı karşılamadığını savunan Tunçdemir, şu değerlendirmede bulundu:

"2027 yılının ocak ayında 192 adet iş yerinin teslim edileceği söyleniyor. Ancak bizim şu an 671 dükkana ihtiyacımız var. Ocak ayında teslim edilecek 192 iş yerinin ardından 139 adet bir etap, 168 adet bir etap daha yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca 298 adet iş yerinin ise ihalesinin ve yerinin henüz belli olmadığı söyleniyor. Bizim hesabımıza göre bu sürecin tamamlanması yaklaşık dört yıl sürecek."

Kaynak: ANKA

Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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