(ANKARA)- Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 14.13'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 14.13'te, 9.09 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-İsrail gerilimini değerlendirirken, "Bir numaralı önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli formülün hayata geçmesi olmalıdır. Bu olmadığı takdirde dün Yemen'den yapılan saldırılar, bugün İran-İsrail arasındaki gerilim, yarın başka bir savaş türü, öbür gün başka bir ülkenin içinde çıkan başka bir iç karışıklık, toplumsal rahatsızlık. Bunların hepsi olmaya devam edecektir'' dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi’nin çok yakın bir süre içinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından konteyner kentte barınan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulan Umut Evi Destek Merkezi'nde 500'e yakın çocuğun katıldığı şenlikte çocuklar, gösteri ve çeşitli atölyelere katıldı. Etkinliğe, İslahiye Koordinatör Kaymakamı Muhammed Ali Çınarka, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mutlu Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Kültür Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel ve Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Acıoğlu da katıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Hizmet İhracatı Strateji Çalıştayı'na Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz katıldı. Çalıştayda sektördeki gelişmeler ele alındı.
Marmara Bölgesi'nde dün gece yarısından itibaren etkili olan rüzgar ve yağış sonrası İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı, AKOM'dan yapılan açıklamada, en fazla yağışın Arnavutköy, Çatalca ve Şile ilçelerine düştüğü ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Yarından itibaren ise hava sıcaklıklarının tekrar yükseleceği vurgulandı.
Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Etkinlikler arasında atölyeler, zeka oyunları, el becerileri atölyeleri ve sahne etkinlikleri yer alacak.
DEM Partili Viranşehir Belediyesi Eş Başkanları, AKP'den devralınan belediyenin borcunun 421 milyon 780 bin 594 TL olduğunu açıkladı. Borç miktarının ilerleyen zamanlarda artabileceği belirtildi.
İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak üç gün sürecek olan 'Müzede Oyun' şenliğine ev sahipliği yapıyor. Çocukları sanatla buluşturmayı amaçlayan etkinlikte, çocuklar ve aileleri müzenin farklı mekanlarında sanat aktiviteleri gerçekleştiriyor. Programa 2-10 yaş arası çocuklu aileler ücretsiz kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, çocukların kendilerini sanatçı ve kaşif gibi hissetmelerini sağlamak için farklı içerikler hazırladı. Etkinlikte sergi turları, renk atölyesi, masal okuma etkinlikleri ve ebeveynlere yönelik yaratıcılık seminerleri gibi etkinlikler yer alıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece başlayan ve bugün sabaha karşı etkisini gösteren fırtınanın ardından çıkan hortum sebebiyle Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinde meydana gelen hasar anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen yada yaralanan olmaması sevindirdi. Yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Güler, yeni dönemin ilk mesajlarını vererek, az laf çok iş yapacaklarını ve uyum içinde çalışacaklarını belirtti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Dombay köyünde düzenlenen yağmur duasına katıldı. Programda mevlit okundu ve dua edildi. Vali Sezer, yaptığı konuşmada yağmur duasının hem köylüye hem Edirne'ye hem de tüm Türkiye'ye hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Programa Edirne Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin ve Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz da katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin bir bölümünü 2026, tamamını ise 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?