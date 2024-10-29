Malatya'nın bazı ilçelerinde 29 Ekim törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Malatya'nın bazı ilçelerinde 29 Ekim törenlerle kutlandı

Malatya'nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

29.10.2024 16:16
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Malatya'nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Darende ilçesinde Kaymakam Şeref Gülyer, makamında tebrikleri kabul etti.

Spor Salonunda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gülyer, konuşmasında, vatanın bölünmez bütünlüğü için görevi başında şehit düşenleri rahmet ve minnetle anarak, "Yedi düvele karşı yokluk içinde vatan ve bayrak uğruna başlatılan Kurtuluş Savaşımızda aziz milletimiz, hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden bir şahlanışla adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Cumhuriyet her türlü imkansızlıklar içinde varoluş mücadelesi veren kahraman milletimizin imanının, inancının, birlik ve beraberliğinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili şiirlerin okunmasının ardından çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediye verildi.

Törene, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Cumhuriyet Savcısı Gül Yılmaz, İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Murat Acar, İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Böke, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hekimhan

Hekimhan ilçesinde ise Sakarya İlkokulunda tören düzenlendi.

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, konuşmasında, devletin ebediyete kadar yaşayacağını söyledi.

Cumhuriyetin 101. yılını kutladıklarını belirten Günlü, "Bugün, yüce Türk milletinin, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kenetlenerek, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun, tüm dünyaya ilan ettiği günün yıldönümünü, Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz." diye konuştu.

Tören, halk oyunları ve çeşitli gösterilerle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'nın bazı ilçelerinde 29 Ekim törenlerle kutlandı - Son Dakika

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