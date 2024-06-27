Malatya'nın Pütürge ilçesindeki orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Malatya'nın Pütürge ilçesindeki orman yangını söndürüldü

Malatya\'nın Pütürge ilçesindeki orman yangını söndürüldü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kentte devam eden rüzgarın etkisiyle yangınlar hızla yayılmış ve kırsal kesimde zorlu arazi şartlarında mücadele eden ekipler, 3 farklı noktada çıkan yangınlara müdahale etti. Pütürge ilçesindeki yangın da başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

27.06.2024 09:45
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen orman yangını söndürüldü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler dün 09.00-23.00 saatleri arasından kentin farklı bölgelerinde meydana gelen 89 arazi, ot, örtü ve orman yangınına müdahale etti.

Kentte devam eden rüzgarın etkisiyle yangınların kısa sürede büyüdüğü ve yılların emeğinin heba olduğunun belirtildiği açıklamada, kırsal kesimde zorlu arazi şartlarında yangınlarla mücadele etmeye çalışan itfiye ekiplerinin 9 araç, 27 personel ile Pütürge ilçesinde 3 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahele ettiği belirtildi.

Açıklamada, Pütürge ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınarak söndürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

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