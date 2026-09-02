Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde motosiklet otomobile çarptı: Sürücü yaralandı, kaza kamerada
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Etkin A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Etkin A., yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 31 Ağustos'ta İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Etkin A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, önünde ilerleyen, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Etkin A., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Etkin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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