Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi.
Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, demokratik olgunlukla gerçekleşen seçim sonuçlarının şehre ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, göreve seçilen muhtarları ve belediye başkanlarını tebrik etti.
Seçimsiz geçecek 4 yılın başta ekonomi olmak üzere, sosyal, eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların gerçekleşeceği bir dönem olmasını temenni eden Sadıkoğlu, "Önümüzdeki dört yıl enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir. Ekonomi yönetiminin uyguladığı orta vadeli program çerçevesinde mali disiplinden kopmadan düzlüğe çıkabiliriz. Tabi bu kolay bir süreç değil, hepimiz için zorlukları var ancak bunu başardığımızda yüksek enflasyon, yüksek kur ve yüksek faiz gibi sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz." ifadelerini kullandı.
Sadıkoğlu, deprem bölgesinin daha hızlı ayağa kaldırılması için önümüzdeki dört yılın fırsata çevrilmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki dört yıl hükümetimizin ve seçilen belediye başkanlarının en önemli gündemlerinden biri de deprem bölgesinin ayağa kaldırılması olmalı. Şehrimiz Malatya ile birlikte Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman için kaybedilecek bir saniyemiz dahi yok. 6 Şubat'tan bugüne 14 ay seçim gündemiyle geçti. Artık seçimleri geride bıraktık, şimdi deprem yaşamış şehirleri hızla ayağa kaldırma zamanı. Yıkılan şehirlerimiz ve iş dünyamız için daha kapsayıcı destekler bekliyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Malatya'mızın her alanda gelişimi ve üyelerimizin sorunlarının çözümü için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."
Son Dakika › Güncel › MTSO Başkanı: Seçim sonuçları şehre ve ülkeye hayırlı olsun - Son Dakika
Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, 'gönüllülük' dersi kapsamında başlattıkları 'Bu bayram beni sen giydir' projesi ile ihtiyaç sahibi 300 çocuğu mutlu etti. Proje kapsamında toplanan paralarla ayakkabı, pantolon ve kazak alınarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Üniversite yönetimi ve hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen proje, öğrencilerin iyi niyetleri ve özverili çalışmaları sayesinde başarıyla tamamlandı.
Türkiye Kürek Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak. Yarışlarda büyük, ümit, genç ve yıldız kategorilerinde yer alacak olan Türkiye, 47 sporcu ve 39 ekiple mücadele edecek. Milli sporcuların isimleri de açıklandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının İsrail ordusundaki komutanların başına buyruk hareket etmesinden kaynaklandığı belirtildi. Ordu kaynaklarına göre saldırının koordinasyonsuzlukla ilgisi olmadığı ve Gazze'deki askeri birliklerin istedikleri her şeyi yaptığı ifade edildi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah saldırısı ısrarının arka planını AA Analiz için kaleme aldı. Netanyahu'nun soykırım stratejisi ve Refah saldırısıyla hedeflediği noktalar açıklanmıştır.
Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, tabanca ve kozmetik ürün ele geçirildi. 14 şahıs gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?