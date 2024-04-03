YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
MTSO Başkanı: Seçim sonuçları şehre ve ülkeye hayırlı olsun - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MTSO Başkanı: Seçim sonuçları şehre ve ülkeye hayırlı olsun

MTSO Başkanı: Seçim sonuçları şehre ve ülkeye hayırlı olsun

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi. Sadıkoğlu, seçim sonuçlarının şehre ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, göreve seçilen muhtarları ve belediye başkanlarını tebrik etti. Ayrıca, önümüzdeki dört yılın ekonomi, sosyal, eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların gerçekleşeceği bir dönem olmasını temenni etti ve deprem bölgesinin daha hızlı ayağa kaldırılması için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

03.04.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi.

Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, demokratik olgunlukla gerçekleşen seçim sonuçlarının şehre ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, göreve seçilen muhtarları ve belediye başkanlarını tebrik etti.

Seçimsiz geçecek 4 yılın başta ekonomi olmak üzere, sosyal, eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların gerçekleşeceği bir dönem olmasını temenni eden Sadıkoğlu, "Önümüzdeki dört yıl enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir. Ekonomi yönetiminin uyguladığı orta vadeli program çerçevesinde mali disiplinden kopmadan düzlüğe çıkabiliriz. Tabi bu kolay bir süreç değil, hepimiz için zorlukları var ancak bunu başardığımızda yüksek enflasyon, yüksek kur ve yüksek faiz gibi sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, deprem bölgesinin daha hızlı ayağa kaldırılması için önümüzdeki dört yılın fırsata çevrilmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dört yıl hükümetimizin ve seçilen belediye başkanlarının en önemli gündemlerinden biri de deprem bölgesinin ayağa kaldırılması olmalı. Şehrimiz Malatya ile birlikte Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman için kaybedilecek bir saniyemiz dahi yok. 6 Şubat'tan bugüne 14 ay seçim gündemiyle geçti. Artık seçimleri geride bıraktık, şimdi deprem yaşamış şehirleri hızla ayağa kaldırma zamanı. Yıkılan şehirlerimiz ve iş dünyamız için daha kapsayıcı destekler bekliyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Malatya'mızın her alanda gelişimi ve üyelerimizin sorunlarının çözümü için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Malatya, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MTSO Başkanı: Seçim sonuçları şehre ve ülkeye hayırlı olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erzurum'da üniversite öğrencileri 'gönüllülük' dersiyle ihtiyaç sahibi çocukları mutlu etti
    11:58 Erzurum'da üniversite öğrencileri 'gönüllülük' dersiyle ihtiyaç sahibi çocukları mutlu etti

    Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, 'gönüllülük' dersi kapsamında başlattıkları 'Bu bayram beni sen giydir' projesi ile ihtiyaç sahibi 300 çocuğu mutlu etti. Proje kapsamında toplanan paralarla ayakkabı, pantolon ve kazak alınarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Üniversite yönetimi ve hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen proje, öğrencilerin iyi niyetleri ve özverili çalışmaları sayesinde başarıyla tamamlandı.

  • Türkiye Kürek Milli Takımı, Hırvatistan'da yapılacak Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak
    11:58 Türkiye Kürek Milli Takımı, Hırvatistan'da yapılacak Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak

    Türkiye Kürek Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak. Yarışlarda büyük, ümit, genç ve yıldız kategorilerinde yer alacak olan Türkiye, 47 sporcu ve 39 ekiple mücadele edecek. Milli sporcuların isimleri de açıklandı.

  • İsrail'de uluslararası yardım kuruluşuna düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü
    11:57 İsrail'de uluslararası yardım kuruluşuna düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü

    İsrail'in Gazze Şeridi'nde ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının İsrail ordusundaki komutanların başına buyruk hareket etmesinden kaynaklandığı belirtildi. Ordu kaynaklarına göre saldırının koordinasyonsuzlukla ilgisi olmadığı ve Gazze'deki askeri birliklerin istedikleri her şeyi yaptığı ifade edildi.

  • GÖRÜŞ- Netanyahu Refah'ta neden bu kadar ısrarcı?
    11:57 GÖRÜŞ- Netanyahu Refah'ta neden bu kadar ısrarcı?

    Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah saldırısı ısrarının arka planını AA Analiz için kaleme aldı. Netanyahu'nun soykırım stratejisi ve Refah saldırısıyla hedeflediği noktalar açıklanmıştır.

  • Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Tütün Mamulü ve Tabanca Ele Geçirildi
    11:55 Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Tütün Mamulü ve Tabanca Ele Geçirildi

    Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, tabanca ve kozmetik ürün ele geçirildi. 14 şahıs gözaltına alındı.


11:24 Gayrettepe’deki Eğlence Merkezinde Yangın: 29 Ölü, 9 Gözaltı Gayrettepe'deki Eğlence Merkezinde Yangın: 29 Ölü, 9 Gözaltı
10:54 Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
23:44 Acun Ilıcalı’dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler Acun Ilıcalı'dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler
23:13 Icardi’den Ali Koç’a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
22:05 Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa’ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 11:58:39. #1.13#
SON DAKİKA: MTSO Başkanı: Seçim sonuçları şehre ve ülkeye hayırlı olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement