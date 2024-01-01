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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, görevi başındaki güvenlik ve sağlık ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, görevi başındaki güvenlik ve sağlık ekiplerini ziyaret etti

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yılbaşında polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret ederek yeni yılda görevlerinde başarılar diledi. Vali Yazıcı, emniyet tedbirlerini inceleyerek personelin yeni yılını kutladı. İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı da ziyaretlere eşlik etti.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, görevi başındaki güvenlik ve sağlık ekiplerini ziyaret etti
01.01.2024 - 01:06,
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yılbaşında görevi başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Vali Yazıcı, merkez Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde hizmet veren Şehit Yusuf Kenan Mutlu Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek yılbaşı dolayısıyla alınan emniyet tedbirlerini yerinde inceleyerek personelin yeni yılını kutladı.

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret eden Yazıcı, halkın can ve mal güvenliğini korumak için görevi başındaki itfaiye ekipleriyle bir araya gelerek yeni yılda görevlerinde başarılar diledi.

Merkez Yeşilyurt ilçesinde Dilek Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Yazıcı, emniyet tedbirlerini inceleyerek, görevi başında bulunan personelin yeni yılını kutladı.

Vali Yazıcı'ya incelemeleri sırasında İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın da eşlik etti.

Kaynak: AA
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