Malatya Valisi Yavuz: Hızlı Yıkım ve İnşaat Sürecine Geçilecek

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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, orta hasardan ağır hasara dönen binalar olduğunu, bunları hızlı yıkıp, hızlı inşa edeceklerini belirterek, "Ama kendimize menfaat sağlamayacağız, ikinci, üçüncü şahıslara menfaat sağlamayacağız. Kamu parasına kim el uzatıyorsa ellerini kıracağız." dedi.

Vali Yavuz, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, ağustos ayı asayiş verilerine ilişkin bilgi verdi.

Kentte son 1 ayda 2 bin 481 asayiş olayı meydana geldiğini, 2 bin 863 kişiye işlem yapıldığını, 2 bin 215 olayınsa aydınlatıldığını aktaran Yavuz, 67 tabanca, bin 94 fişek, 21 kuru sıkı tabanca, 70 av tüfeği, 66 kesici ve delici alet ele geçirildiğini söyledi.

Evden hırsızlıkta yüzde 48'e azalma meydana geldiğini, otodan hırsızlık sayılarının düştüğünü ve iş yerinden hırsızlıkta da yüzde 26,3 azalma meydana geldiğini belirten Yavuz, kent güvenlik yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması ve zarar gören kamera sistemlerinin aktif hale getirilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Yavuz, "Son bir ayda 275 narkotik olay meydana gelmiş, 361 kişiye işlem yapılmış, 28 zanlı tutuklanmıştır. Bu faaliyetler kapsamında 268 gram metamfetamin, 11 bin 488 sentetik ecza, 52 bin 345 gram esrar, 46 gram kokain, 312 adet kenevir, 992 gram kannobinoid ve 28 bin 688 gram da skunk ele geçirilmiştir." dedi.

Trafik denetimleriyle ilgili de bilgi veren Yavuz, "5 ölümlü trafik kazası meydana gelmiş, 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 260 yaralamalı kaza meydana gelmiş, 460 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu rakamlar kabul edilebilir rakamlar değildir. Hem emniyetimiz hem jandarmamız daha etkin trafik denetimi yapacak, vatandaşlarımız da trafik kurallarına riayet edecektir." diye konuştu.

Düzensiz göçle mücadeleye de değinen Yavuz, 351 düzensiz göçmenin yakalandığını, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlının tutuklandığını söyledi.

Yavuz, terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 3 operasyonda 4 zanlının tutuklandığını ve 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını dile getirdi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yavuz, kentte depremin etkilerini azaltıp huzuru arttırmak istediklerini söyledi.

Stratejik konumu ve tarihi yönüyle kadim bir şehir olan Malatya'yı el ele verip daha iyi noktaya taşımanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Yavuz, gelecek hafta açılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde düzenledikleri toplantıda okul güvenliği konusunu ele aldıklarını söyledi

Zehir tacirleriyle mücadelede kararlı olduklarını dile getiren Yavuz, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza uzanan her kirli elle mücadele etmeye kararlıyız. 7/24 esasına göre yapacağımız bu çalışmalarda halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Bir ve beraber olursak tüm sorunları çok daha kolay aşabiliriz. Valiliğimizin koordinasyonunda emniyet ve jandarmamızla çocuklarımızın sağlığına kasteden bu hainlerle mücadelede geri adım atmayacağız." dedi.

"Hızlı yıkacağız, hızlı inşa edeceğiz"

Vali Yavuz, deprem ve yıkıma yönelik ihale süreçleriyle ilgili bir soru üzerine, olağanüstü dönemlerde olağan yöntemlerle deprem sorunlarını çözmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"130 bin bağımsız bölümün zarar gördüğü, binlerce enkazın bulunduğu yerlerde siz açık ihale yaparak üç ay, 90 gün ihale sürecini bekleyemezsiniz, beklerseniz şehirler enkaz yığını halinde kalmaya devam eder. Yasal prosedürlerin tamamını işletmeye kalkarsanız biz bu şehri 10 senede ayağa kaldıramayız. Pazarlık usulü, gerektiğinde doğrudan temin yapılmalı, yapılmasını da doğru buluyorum. Eğer siz beklerseniz 90 gün açık ihale süreci yapayım 90 gün de itiraz gelsin. Ondan sonra süreçleri beklerseniz çok daha beklersiniz. Şu anda orta hasardan ağır hasara dönen binalar var. Hızlıca yıkacağız, hızlı inşa edeceğiz ama kendimize menfaat sağlamayacağız, ikinci, üçüncü şahıslara menfaat sağlamayacağız. Kamu parasına kim el uzatıyorsa ellerini kıracağız. Prosedürlere takılmayacağız, prosedürlere takılırsak bu şehir çok daha bekler."