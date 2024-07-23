Malatya Valisi Seddar Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yavuz, mesajında, basının Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı özgürlük ortamında kendini geliştirdiğini ve demokrasinin yerleşmesine katkı sağladığını belirtti. Basının haber alma hürriyeti, demokrasinin gelişmesine katkı sağlayan önemli bir unsurdur ve toplumda basına güveni artırırken yanlış bilgilendirme ve yönlendirmenin önüne geçer. Özgür basın, tarafsızlık ve sorumluluk bilinciyle görevini yerine getirerek demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.

23.07.2024 15:27
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılmasıyla büyük bir gelişim sürecine giren basının, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı özgürlük ortamında hem kendini geliştirdiğini hem de demokrasinin yerleşmesine ve ülkenin ilerlemesine katkı sağladığını belirtti.

Demokratik hayatın vazgeçilmez öğelerinden biri olan haber alma hürriyetinin temel unsuru basının demokrasinin gelişmesine katkı sağlayan önemli unsurların başında geldiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Basın milletin müşterek sesidir.' diyerek basına verdiği önemi vurgulamıştır. Basın, meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı ile toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir."

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Politika, Güncel, Son Dakika

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