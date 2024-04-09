Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Malatya ve Elazığ çevresinde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren artarak akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin Refah kentine yapılması planlanan saldırı için tarihin belirlendiğini söyledi. İsrail hükümeti bir süredir Refah'a yönelik askeri operasyon sinyali veriyordu. Dünya liderleri ise İsrail'e saldırmaması için baskı yapıyor. ABD de saldırıya karşı çıkıyor. Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler ise Mısır'da devam ediyor.
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