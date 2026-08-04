Malatya\'da pres makinesi faciası: 1 işçi hayatını kaybetti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde pres makinesine kapılan 46 yaşındaki işçi Amanullah Seferbay yaşamını yitirdi.

PRES MAKİNESİNE KAPILDI

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre; 46 yaşındaki Amanullah Seferbay, çalışma esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle pres makinesine kapıldı. Olayı gören mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye derhal jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından Seferbay'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.