Malatya'da pres makinesi faciası: 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da pres makinesi faciası: 1 işçi hayatını kaybetti

Malatya\'da pres makinesi faciası: 1 işçi hayatını kaybetti
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde pres makinesine kapılan 46 yaşındaki işçi Amanullah Seferbay yaşamını yitirdi.

PRES MAKİNESİNE KAPILDI

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre; 46 yaşındaki Amanullah Seferbay, çalışma esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle pres makinesine kapıldı. Olayı gören mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye derhal jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da pres makinesi faciası: 1 işçi hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından Seferbay'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da pres makinesi faciası: 1 işçi hayatını kaybetti
Malatya'da pres makinesi faciası: 1 işçi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da pres makinesi faciası: 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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