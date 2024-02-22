Malatyalı engelliye tekerlekli sandalye verildi - Son Dakika
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Malatyalı engelliye tekerlekli sandalye verildi

Malatyalı engelliye tekerlekli sandalye verildi

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Tayvan Büyükelçiliği iş birliğinde yürütülen 'Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz Projesi' kapsamında, Malatyalı engelli Fahrettin Tokat'a akülü tekerlekli sandalye verildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay tarafından teslim edilen sandalye, engelli vatandaşların dışarıya çıkabilmesine olanak sağlayacak.

22.02.2024 19:51  Güncelleme: 20:06
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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Tayvan Büyükelçiliği iş birliğinde yürütülen "Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz Projesi" kapsamında Malatyalı engelliye tekerlekli sandalye verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye başvuran 16 yaşındaki Fahrettin Tokat'a akülü tekerlekli sandalyesi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay tarafından teslim edildi.

Kaynarca Konteyner Kent'te kalan aileyi ziyaret ederek sandalyeyi teslim eden Latif Okyay, proje kapsamında engelli vatandaşlar için akülü ve manuel araçların dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Fahrettin Tokat da artık istediği gibi dışarıya çıkabileceğini belirterek teşekkür etti.

Kaynak: AA

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