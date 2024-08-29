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Malatyalı ev kadınlarının kış hazırlığı başladı

Salçalar kış için hazırlanıyor

MALATYA - Malatya'da ev kadınları sıcak havaları fırsata çevirerek yemek yapımında kullanılan kışlık hazırlıklarına başladı.

Malatyalı ev kadınları sıcak havaların devam ettiği bu günlerde kışlık yiyeceklerin hazırlanması için mesai harcıyor. Fabrikasyon ürünleri tercih etmek yerine kendi kış hazırlıklarını yapmayı tercih eden kadınlar, kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başladı. Salça, kahvaltılık sos, tarhana, biber, domates, patlıcan kurutması gibi hazırlıklar için kolları sıvayan ev kadınları bahçeleri adeta kırmızıya boyadı.

Dilek Mahallesi'nde kışa hazırlık yapan Canan Özen İde, bu aylarda kış için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Doğan ve katkısız olarak salça yapıp kış için sakladıklarını söyleyen İde, Malatya'da genelde bu aylarda salçanın yanı kurutmalık gibi yiyeceklerin de hazırlandığını söyledi.

Kırmızı biber ve domatesleri karıştırarak yaptıkları salçayı güneşte beklettikleri ifade eden İde, imkanı olması halinde ev ekonomisine katkı için de salça yapıp satmak istediğini söyledi. Depremde evini kaybettiğini ve aileden kalan bir bahçede ev yaptıklarını anlatan Canan Özen İde, bu şekilde yaşam mücadelesi verdiklerini de dile getirdi.