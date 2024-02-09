Malavi, 79 ülkeyle vize serbestisi anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Malavi, 79 ülkeyle vize serbestisi anlaşması imzaladı

Malavi, 79 ülkeyle vize serbestisi anlaşması imzaladı

Güney Afrika ülkelerinden Malavi, turizm ve ticareti güçlendirmek amacıyla 79 ülkeyle vizeleri kaldırdı. Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu vize serbestisi getirilen ülkeler arasında Malavi'nin komşusu ülkeler ve diğer Afrika ülkeleri de yer alıyor. Malavi Turizm Bakanı Vera Kamtukule, bu kararla ülkenin iş ve yatırım fırsatlarına açık olduğunu vurguladı.

09.02.2024 18:43  Güncelleme: 18:44
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Güney Afrika ülkelerinden Malavi, turizm ve ticareti güçlendirmek amacıyla 79 ülkeyle vizeleri kaldırdı.

Hükümet, yeni yayımladığı vize ve göç yönetmeliğinde, aralarında Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin olduğu 79 ülkeye vize serbestisi getirdi.

Vize serbestisi getirilen ülkeler arasında Malavi'nin komşusu ülkeler, Gambiya ve Sierra Leone gibi Afrika ülkeleri de yer alıyor.

Malavi Turizm Bakanı Vera Kamtukule, turizm ve ticareti desteklemeyi amaçlayan kararla, Malavi'nin tüm dünyaya iş ve yatırım fırsatlarına açık bir ülke olduğu mesajını verdiğini ifade etti.

Kıtada son yıllarda Seyşeller, Gambiya, Benin, Ruanda ve Kenya gibi ülkeler Afrikalılara ya da tüm ülkelere vizeyi kaldırma kararı almıştı.

Kaynak: AA

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