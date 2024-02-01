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Malavi'de şiddetli yağışlar ve seller sonucu 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malavi'de şiddetli yağışlar ve seller sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

Malavi\'de şiddetli yağışlar ve seller sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

Malavi'de ocak ayında meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan habere göre, sellerden etkilenenlerin sayısı 5 bine yaklaştı. Ayrıca, seller nedeniyle 46 kişi yaralandı ve tarım arazileri de zarar gördü.

01.02.2024 16:47  Güncelleme: 16:48
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Malavi'de şiddetli yağışların neden olduğu seller ve yıldırım isabet etmesi sonucu ocak ayında 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, ocakta şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilenenlerin sayısı 5 bine yaklaştı.

Ülkede 46 kişinin yaralandığı seller nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu öldü.

Sellerde tarım arazileri de zarar gördü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malavi'de şiddetli yağışlar ve seller sonucu 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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