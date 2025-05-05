Malavi'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Yakalandı

Malavi İç Güvenlik Bakanı Ezekiel Chingoma, Meksikalı bir uyuşturucu karteliyle bağlantılı 7 zanlının, ABD ile ortaklaşa yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Chingoma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şüphelilerden 6'sının Etiyopya Havayolları'na ait bir uçaktan indikten sonra başkent Lilongwe'deki Kamuzu Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığını belirtti.

Chingoma, 7. zanlının ise Lilongwe'de yaşayan bir Nijerya vatandaşı olduğunu ve diğer şüphelileri havalimanında beklediği sırada yakalandığını söyledi.

Zanlıların, Meksika merkezli bir uyuşturucu karteliyle bağlantılı olduğunu tespit ettiklerini aktaran Chingoma, "Ancak daha fazla bilgiye ulaşmak için soruşturmalar sürüyor. Bu başarılı güvenlik operasyonu için ABD hükümetine minnettarız." dedi.

Afrika'da organize suçla mücadele eden Afrika'nın Sınır Aşan Suçlarla Mücadelesinin Geliştirilmesi Projesi'nin (ENACT) yayımladığı verilere göre, Malavi, uyuşturucu kaçakçıları için cazip bir rota haline geldi.

Ülkenin özellikle Doğu Afrika'dan Güney Afrika ve Esvatini'ye uzanan eroin sevkiyatları için geçiş güzergahı olarak kullanıldığı, ayrıca Mozambik üzerinden Avrupa ve Asya'ya hava yoluyla taşınan kokainin de Malavi'den geçtiği ifade ediliyor.