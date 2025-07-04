Malavi ve Mozambik'ten Ortak Anlaşma

Malavi ve Mozambik, ortak askeri tatbikatlar ve devriyeler gerçekleştirmelerine olanak sağlayan bir anlaşma imzaladı.

Malavi Savunma Bakanı Monica Ching'anamuno ve Mozambikli mevkidaşı Cristovao Chume, Mozambik'in başkenti Maputo'da sınır ötesi uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçlayan ortak anlaşmaya imza attı.

İmza töreni sırasında iki bakan da yoksulluk ve ekonomik ihtiyaçlar karşısındaki çaresizliğin nedeni olarak, insan kaçakçılığındaki artışı gösterdi.

Ching'anamuno, "Bu anlaşma her iki ülkenin de insan kaçakçılığı ve diğer suçlarla kararlılıkla mücadele edebilmesini sağlayacaktır." ifadesini kullandı.