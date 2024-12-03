Malazgirt Bulvarı\'nda Asfalt Yenileme Tamamlandı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nalçik Bulvarı ile Kadir Has Bulvarı'nı bağlayan Melikgazi ilçesinde bulunan Malazgirt Bulvarı'ndaki 5,2 kilometrelik kısımda 20 milyon 360 bin TL maliyetli asfalt yenileme çalışması yapıldığını ve yolun trafiğe açıldığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, kullanım ömrünü tamamlamış mevcut asfaltın yaklaşık 2 milyon TL freze kazıma maliyeti ile kazınarak ihtiyaç olan ilçe yolarında değerlendirilmek üzere depolandığını, bu sayede toplamda 3 bin metreküp freze malzemenin geri dönüştürüldüğünü belirtti.

Sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan Malazgirt Bulvarı'nda yaklaşık 18 milyon 360 bin TL maliyet ile 10 bin 200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiğini kaydeden Büyükkılıç, 5,2 kilometre yolda asfalt yenileme işlemi yapıldığını ifade etti.

Yolun trafiğe açıldığını duyuran Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak, kentin ulaşım ağında önemli iki arter olan Nalçik Bulvarı ile Kadir Has Bulvarını bağlayan Malazgirt Bulvarı'ndaki asfalt yenileme çalışması ile toplam kent ulaşımına 20 milyon 360 bin TL'lik bir yatırım daha yaptık, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.