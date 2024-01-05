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Muş'un Malazgirt ilçesinde öğleden sonra kar etkili oldu - Son Dakika
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Muş'un Malazgirt ilçesinde öğleden sonra kar etkili oldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğleden sonra kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşandı. Karayolları ve Özel İdare ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmaları ve tedbirler aldı.

Muş\'un Malazgirt ilçesinde öğleden sonra kar etkili oldu
05.01.2024 - 18:49,  Güncelleme: 18:50
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Muş'un Malazgirt ilçesinde öğleden sonra kar etkili oldu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ilçede, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ilçe girişinde kar temizleme çalışması başlattı.

Özel İdare ekipleri de köy yollarında ulaşımın aksamaması için tedbir aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muş'un Malazgirt ilçesinde öğleden sonra kar etkili oldu - Son Dakika
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