Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçedeki esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçedeki esnafı ziyaret etti

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçedeki esnafı ziyaret etti

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Bulanık Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti ve taleplerini dinledi. Bayram, tarihi ilçedeki esnafı yalnız bırakmadıklarını ve ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. İş yeri sahipleri de ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek Bayram'a teşekkür etti.

15.02.2024 12:38
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Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçedeki esnafı ziyaret etti.

Bulanık Caddesi'ndeki iş yerlerini gezen Bayram, vatandaşlara sohbet etti, talep ve sıkıntılarını dinledi.

Esnafı zaman zaman ziyaret ederek taleplerini dinlediğini ifade eden Bayram, "Tarihi ilçemizdeki esnafı yalnız bırakmıyoruz. Bugünkü ziyaretlerimize Bulanık Caddesi'nde devam ettik. Ziyaretlerimiz devam edecek. Sıcakkanlı esnafımızın taleplerini de dinledik." diye konuştu.

İş yeri sahipleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Bayram'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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