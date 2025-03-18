Muş'un Malazgirt ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa kültür merkezinde devam edildi.
Süphan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan programda şehitler için dua edildi.
Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son bulan programa, Kaymakam Göksu Bayram, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Malazgirt'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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