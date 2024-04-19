Malazgirt\'te doğal otlar tezgahlarda satışa sunuluyor

Huawei Watch Fit 3, Apple Watch'a benzer bir tasarıma sahip

Huawei'nin yeni akıllı saati Watch Fit 3'ün ilk görüntüleri yayınlandı. Watch Fit 3, Apple Watch Series 9'a oldukça benzer bir görünüme sahip. Yeni tasarımda ekran biraz daha kare şeklinde tasarlanmış ve sağ üst tarafta yeni bir fiziksel düğme eklenmiş. Huawei Watch Fit 3, daha ekonomik bir alternatif olacak şekilde geliyor ve tahmini olarak 100 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın özellikleri arasında Bluetooth bağlantısı, bildirim gösterimi, ses dosyalarını saklama ve oynatma, spor aktivitelerini takip etme gibi temel akıllı saat özellikleri bulunuyor. Huawei'nin bu yeni modeli, Apple Watch'a yakın pratik özellikler sunarak uygun fiyatlı akıllı saat arayan kullanıcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor.