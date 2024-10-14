Malazgirt\'te Hibe Destekleri Toplantısı

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Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "IPARD III Programı 2021-2027 Toplantısı"nda çiftçilere yönelik hibe destekleri değerlendirildi.

Ziraat Odasında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik hibe destekleri görüşüldü, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, yenilikçi teknolojilerin tarıma entegrasyonu ve çiftçilerin yeni dönemdeki projelere katılımını kolaylaştıracak stratejiler değerlendirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Müdürü Bünyamin Süne, yaptığı konuşmada, IPARD III Programı'nın sürdürülebilir tarımsal üretimi teşvik ederek, çiftçilerin ekonomik gücünü artıracağını belirterek, kırsal kalkınma projeleri için sağlanacak finansman desteğinin büyük fırsatlar sunduğuna işaret etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Özcan da programın yerel projelerin geliştirilmesi ve büyütülmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise çiftçilere sunulan bu fırsatların kırsal bölgelerde kalkınmayı hızlandıracağını aktardı.

Toplantıya İl Meclis Üyesi Sait Yıldırım, Malazgirt Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman, çiftçiler ve muhtarlar katıldı.