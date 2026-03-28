Malazgirt\'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Muş'un Malazgirt ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında erkeklere verilen eğitimler devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele ekibi Adaksu köyünü ziyaret etti.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında erkekleri bilgilendiren ekip, bölgede benzer çalışmaları sürdürecek.