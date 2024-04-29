Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı

Malazgirt\'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) encümen seçimi yapıldı. Seçimde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Birlik encümenliğine İl Genel Meclis Üyeleri Sait Yıldırım ve Yakup Yalçınkaya ile muhtarlardan Cemil Yıldız ve Esat Yalçınkaya seçildi. Kaymakam Göksu Bayram, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi ve seçilen üyelere yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu. Bayram, köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmet sunmak için el birliğiyle çalışacaklarını ifade etti.

29.04.2024 17:47
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Muş'un Malazgirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) encümen seçimi yapıldı.

Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan seçimde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Şahin, geçen yıl yapılan faaliyetler ve bu yıl için planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Birlik encümenliğine İl Genel Meclis Üyeleri Sait Yıldırım ve Yakup Yalçınkaya ile muhtarlardan Cemil Yıldız ve Esat Yalçınkaya seçildi.

Kaymakam Göksu Bayram, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi ve seçilen üyelere yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Bayram, köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmet sunmak için el birliğiyle çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı - Son Dakika

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