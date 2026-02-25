Malazgirt\'te Kura ile TYP İstihdamı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

İŞKUR tarafından öğretmenevinde düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek 75 kişi kurayla belirlendi.

Kura sonucunda 35 kişi ilçe merkezideki okullarda görev yapacak, 40 kişi ise köy okullarında istihdam edilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, kurada ismi çıkan kişileri tebrik etti, başarı diledi.