Malazgirt\'te Yeni Dernek Başkanı: Fatih Yağcı

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Muş'un Malazgirt ilçesinde Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanlığına Fatih Yağcı seçildi.

Dernek binasında düzenlenen ve tek liste ile yapılan kongrede tüm oyları alan Yağcı, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Yağcı, "Destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Doğayı koruma bilincindeyiz. Avcılarımız aynı zamanda yaban hayatının koruyucularıdır. Yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımızla üyelerimize en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf edeceğiz." dedi.