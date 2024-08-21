Malazgirt ve Ahlat\'ta Zafer Kutlamaları İçin Hazırlıklar Sürüyor

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İBRAHİM YALDIZ/ŞENER TOKTAŞ - Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde, Türklere Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.

Malazgirt ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi'ndeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda, "şanlı zafer'in coşkuyla kutlanması için hummalı çalışma yürütülüyor.

Han Otağı ve tematik çadırların bakımının ve peyzaj düzenlemelerinin yapıldığı alandaki etkinlikler, 24 Ağustos'ta başlayacak.

Mehter konserleri, fener alayı, halk oyunları gösterileri, cayrokopter saygı geçişi gibi etkinliklerin yapılacağı alanda, atölye çalışmaları ve yarışmalar organize edilecek, çocuklar geleneksel oyunları oynama imkanı bulacak.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde de Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi, yurdun dört bir yanından gelen misafirleri ağırlayacak.

Üzerinde ve iç kısmında Selçuklu motifleri yer alan keçeden yapılmış Han Otağı ile tematik çadırların kurulumunun tamamlandığı alanda, kutlamalar 23 Ağustos'ta başlayacak.

Malazgirt ruhunun yeniden yaşatılması için atlı okçuluk, atlı cirit, güreş, el sanatları çarşısı, ok ve yay atölyesi, yöresel ürün stantları, kökbörü, atlı savaş sanatları, atlı akrobasi, at binme, güreş ve çocuk oyun alanları hazır hale getirildi.

"Tüm vatandaşlarımızı etkinliklere davet ediyorum"

Malazgirt'teki alanda incelemelerde bulunan Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlayacaklarını söyledi.

Hazırlıkların devam ettiğini belirten Çakır, "Malazgirt ve Muş olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya şimdiden hazırız. 24-25 Ağustos'ta Okçular Vakfı'nın düzenlediği etkinliklerle şenliklerimiz başlayacak. At yarışlarımız, ata sporlarımız, yöresel çadırlarımızın yanı sıra yerel sanatçılarımızın konserler vereceği dolu dolu 2 günlük yoğun programımız var. 26 Ağustos'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızı burada karşılayacağız. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklere davet ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğin düzenleneceği Milli Park'ın, 238 hektarlık bir alan olduğunu anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Alanda atlı sporların icra edildiği hipodromumuz var. Büyük otağımız ve 16 tematik oba çadırımız var. Çadırda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gelen vatandaşlarımıza yaptıkları çalışmaları sunacaklar. Büyük bir yeşil alana sahibiz. At yarışları yapılacak. Okçulukla ilgili faaliyetler yürütülecek. Yaklaşık 15 bin metrekarelik miting alanımız var. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü görkemli bir kutlamayla icra edebilmek için tüm hazırlıklarımız sahada devam ediyor. 26 Ağustos'ta çok güzel bir etkinlikle tüm vatandaşlarımızı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bu alanda ağırlayacağız."

"Çok zengin ve geniş bir program hazırladık"

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ise Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamaya hazırlandıklarını söyledi.

Ahlat ilçesindeki şenlikleri 23-25 Ağustos tarihlerinde icra edeceklerini aktaran Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Çok zengin ve geniş bir program hazırladık. Tüm misafirlerimizi Ahlat'ımıza bekliyoruz. Orada Han Otağı ve 50 çadırımız kuruldu, il dışından gelenler için stantlarımız oluşturuldu. Etkinliklere, Türk Yıldızları'nın gösterisiyle başlayacağız. Atlı birlikler gösteri sunacak. Çok sayıda sürpriz gösterilerimiz olacak. Geçen yıllardan daha zengin bir programla insanlarımızın karşısına çıkacağız. Anadolu'nun giriş kapısı ve Anadolu'nun tapu senedi Kubbet-ül İslam şehirlerinden biri olan Ahlat'ımıza bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. 25 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimizi teşrifleriyle o günkü etkinliklerimizi yapacağız."

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için hazırlandıklarını söyledi.

Gülmez, "Mehter takımı, at yarışları ve kökbörü gösterileri ile yine Ahlat'ımızın uzun yıllardır kültür programlarında yer alan buzağı, yemek ve taş işçiliği gibi birçok yarışmayı düzenleyeceğiz. Ahlatlılar olarak 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin zirvesini, ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek misafirleri ağırlayacağımız günü heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.