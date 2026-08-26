Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılı
Ümit Özdağ, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı ve Anadolu'nun Türk vatanı kalmasını vurguladı.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Anadolu'nun ebediyen Türk vatanı olarak kalması için 955 yıl önce Malazgirt'te tarihe yazılan destanın, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Özdağ, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Özdağ mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Anadolu'nun ebediyen Türk vatanı olarak kalması için 955 yıl önce Malazgirt'te tarihe yazılan destanın, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun."
Kaynak: ANKA
Son Dakika › Güncel › Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?