Malazgirt Zaferi\'nin 955. Yılı

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malazgirt'ten aldığımız ilhamla, kadim tarihimizden ve köklü devlet geleneğimizden güç alarak, 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Bu toprakları bizlere ebedi yurt kılan Sultan Alparslan başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum. Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlu olsun" dedi.