Maldivler\'de Bakanlık Yetkilileri Hindistan ve Modi Hakkındaki Paylaşımlar Nedeniyle Görevden Uzaklaştırıldı

Maldivler'de 3 bakanlık yetkilisi, sosyal medya hesaplarından Hindistan ve Başbakan Narendra Modi hakkındaki paylaşımları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Atoll Times'ın haberine göre, Gençlik Bakanlığından Maryam Shiuna, Malsha Shareef ve Mahzoom Majid açığa alındı.

Karar, Modi'nin turizmi teşvik amacıyla Lakshadweep'e yaptığı son ziyaretinin bir videosuyla ilgili söz konusu yetkililerin yorumlarının ardından verildi.

Maldivler Dışişleri Bakanlığı, "aşağılayıcı" ifadeler kullanan kişilere karşı harekete geçilmesi uyarısında bulunan bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında yabancı liderlere ve üst düzey kişilere yönelik aşağılayıcı ifadelerden haberdar olunduğu belirtilerek, "Bu görüşler kişiseldir ve Maldivler hükümetinin görüşlerini temsil etmemektedir." denildi.

Başkanlık Ofisinden bir yetkili görevden uzaklaştırmaları doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Shiuna paylaşımında Hindistan Başbakanı Modi'yi "palyaço" olarak tanımlarken, Malsha da Modi'nin videosunu alaycı emojiler kullanarak X'te paylaşmıştı.