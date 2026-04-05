Maldivler'de Seçim Sonuçları PNC için Hayal Kırıklığı

05.04.2026 11:28
Maldivler'de referandumda seçmenlerin yüzde 69.3 'hayır' oyu kullanarak PNC'yi mağlup etti.

Güney Asya'nın ada ülkesi Maldivler'de düzenlenen anayasa referandumu ile yerel seçimler, kesin olmayan sonuçlara göre Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun partisi Halkın Ulusal Kongresinin (PNC) mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Maldivler'de seçmenler, yerel seçimler ve anayasa referandumu için dün sandık başına gitti.

Referandumda seçmenlere, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin birleştirilmesini öngören değişiklik soruldu.

Yerel basındaki haberlere göre, yüzde 94'ü açılan sandık sonuçlarına göre, referandumda seçmenlerin yüzde 69,3 "hayır", yüzde 30,7 "evet" oyu kullandı.

Maldivler Devlet Başkanı Muizzu için belirleyici olduğu değerlendirilen belediye başkanlığı yarışında ise ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) ülkenin başlıca 5 şehrinde seçimi kazandı.

İktidardaki PNC partisi, yerel meclislerdeki 498 sandalyenin 220'sini, MDP ise 207'sini kazandı.

PNC, 10 Şubat'ta, parlamentodaki çoğunluğunu kullanarak hükümetin, gelecekte cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin aynı gün yapılmasını öngören anayasa değişikliklerini kabul etmişti.

Devlet Başkanı Muizzu, söz konusu değişiklik için yasal zorunluluk gereği referandum yapılmasına karar vermişti.

Değişiklikler kapsamında, iki seçimin birleştirilmesi ve parlamentonun görev süresinin başlangıcının mayıs ayından 1 Aralık'a çekilmesi planlanıyordu.

PNC değişikliği desteklerken, muhalefetteki MDP ise karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
