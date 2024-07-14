Maldivler, Filistin'e insani yardımda bulunma taahhüdünde bulundu

Güncel

KOLOMBO, 14 Temmuz (Xinhua) -- Maldivler'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Nasır Muhammed, ülkesinin Filistin'e 1,29 milyon ABD dolarının üzerinde insani yardımda bulunma taahhüdünü açıkladı.

Yardım taahhüdü, Cuma günü BM genel merkezinde düzenlenen BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Bağış Konferansı sırasında duyuruldu.

Nasır Cumartesi günü yaptığı açıklamada Maldivler hükümetinin Filistin'e yaptığı yıllık 5.000 ABD doları tutarındaki hibeyi de 10 kat artırarak bu yıl 50.000 ABD dolarına çıkardığını belirtti.

Temsilci ayrıca, uluslararası topluma UNRWA'nın girişimlerinin ilerleme kaydedebilmesi için mali yardımlarını artırma ve siyasi yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.