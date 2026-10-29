Male'deki Maldivler Fuarı'nda 12 Çinli şirket KOBİlere işbirliği fırsatı sundu

MALE, 29 Ekim (Xinhua) -- Maldivler'in başkenti Male'deki 2026 Maldivler Fuarı'nda sergilenen Çin menşeli bir İHA, 27 Ekim 2026.

7 tematik sergi alanında yaklaşık 430 katılımcıyı bir araya getiren 2026 Maldivler Fuarı'nda 4.400'den fazla ürün sergilendi.

Etkinliğe katılan 12 Çinli şirket, Maldivler'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim ile işletme verimliliğini artırmalarına ve uluslararası işbirliklerini geliştirmelerine yönelik yeni fırsatlar sundu. (Fotoğraf: Xu Han/Xinhua)