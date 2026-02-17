Malema, Ramaphosa'dan İsrail Büyükelçiliği'ni Kapatmasını İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malema, Ramaphosa'dan İsrail Büyükelçiliği'ni Kapatmasını İstedi

17.02.2026 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EFF lideri Malema, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya İsrail Büyükelçiliği'ni kapatma çağrısında bulundu.

CAPE Güney Afrika'nda ikinci büyük muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları'nın (EFF) lideri Julius Malema, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya İsrail'in Pretorya'daki Büyükelçiliğini kapatma çağrısında bulundu.

Malema, yaptığı açıklamada Ramaphosa'ya hitaben, "Ulusal Meclis kararıyla İsrail Büyükelçiliğini kapatarak cesaretinizi göstermenizi istiyoruz. Temsilcilerini istenmeyen kişi ilan ettiniz ve kıyamet kopmadı. Büyükelçiliği kapatın ve bu soykırımcı ulusla ilişkilerinizi kesin." ifadelerini kullandı.

Malema ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Pretorya Büyükelçisi olarak atanan muhafazakar yazar Leo Brent Bozell'i "azılı bir ırkçı" olarak nitelendirerek, "Tek amacı bize dış politikamızın ne olması gerektiğini dikte etmek olan bu kişiyle işbirliği yapmayı reddetme hakkımızı kullanmalıyız." dedi.

Güney Afrika, ocak ayında İsrail'in Pretorya Maslahatgüzarı Ariel Seidman'ı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etmişti.

ABD'nin yeni atanan Pretorya Büyükelçisi Bozell ise Ekim 2025'te ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamada, bu görevde önceliğinin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını sonlandırmak olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

İsrail Büyükelçiliği, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malema, Ramaphosa'dan İsrail Büyükelçiliği'ni Kapatmasını İstedi - Son Dakika

10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
21:43
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 23:08:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Malema, Ramaphosa'dan İsrail Büyükelçiliği'ni Kapatmasını İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.