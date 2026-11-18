Malezya Başbakanı Enver İbrahim, gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomik düzende daha fazla yer alması gerektiğini belirterek çok taraflı sistemin yeni dönemin koşullarına göre yeniden şekillendirilmesi çağrısında bulundu.

Malezya basınındaki haberlere göre Enver, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) kapsamında iş dünyası ve hükümet temsilcilerini bir araya getiren APEC CEO Zirvesi'nde konuştu.

Gelişmiş ekonomilerin yükselen ve gelişmekte olan ülkelere küresel ekonomik büyümeye katılmaları için daha fazla fırsat tanıması gerektiğini söyleyen Enver, "Sömürgeci emperyalist dönemi geride bıraktık. Daha fazla özgüven ve kararlılıkla yeni bir döneme girdik." ifadelerini kullandı.

Enver, mevcut çok taraflı sistemin yeni dönemin koşullarına göre şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Küçük ya da gelişmekte olan ekonomilere "saygı, itibar ve eşitlik" çerçevesinde yaklaşılması gerektiğini kaydeden Enver, hiçbir ülkenin kendi pozisyonunu veya iç koşullarını diğer ülkelere dayatmaması gerektiğini belirtti.

Enver, ülkelerin halklarına fayda sağlayacak ticaret ve yatırım alanlarına odaklanması gerektiğini ifade etti.

33. APEC Zirvesi, 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentinde düzenleniyor.