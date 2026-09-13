Malezya Başbakanı Enver'den BRICS'e işgal ve yerleşimci terörizmine karşı durma çağrısı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, BRICS'in "işgale, yerleşimci sömürgeciliği ile terörüne" karşı durması gerektiğini belirtti.

Enver, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Teknolojinin hızlı geliştiğine ancak gelişmekte olan dünyada ekonomik kalkınmanın bu durumdan uzak kaldığına dikkati çeken Enver, zirvede yaptığı konuşmada "Yeni Kalkınma Bankası" aracılığıyla girişimlerin ilerletilmesi, yerel para birimiyle ödeme mekanizmaları ve İslami sermaye piyasalarının muazzam potansiyelinin önemini vurguladığını aktardı.

Enver, adil olmayan ticaret uygulamalarına karşı ortak somut adımlar atılmasının yanı sıra teknik alanlarda ve yapay zeka ile yarı iletkenler gibi yeni ortaya çıkan alanlarda işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

"Savaş, ekonomilerimizin bağlı olduğu deniz yollarını tehdit ederken ve enerji fiyatlarında artışa yol açarken kapsayıcı büyüme ve refahtan söz edemeyiz." ifadesini kullanan Enver, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarının doğrudan dahil olan tarafları aştığını ve doğrudan bağlantısı olmayan ülkelerin yüksek enflasyon ve belirsizlikle bunun bedelini ödediğini kaydetti.

Enver, "BRICS, açıkça ve kesinlikle işgal, yerleşimci sömürgecilik ve daha açıkçası 'yerleşimci terörizminin' kader haline gelemeyeceğini ve hiçbir hayatın yaşadığı yere bakılmaksızın değerinin azalmadığını açık ve net şekilde belirtmelidir. Malezya için stratejik otonomi, kendi yolunu seçme ve gerektiğinde bu seçimin arkasında durma özgürlüğüdür." ifadelerini kullandı.

2009'da Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan tarafından, "BRIC" adıyla gelişmekte olan büyük ekonomileri bir araya getiren forum olarak başlatılan, 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla "BRICS" adını alan grup, 2024'te Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, BAE'nin, 2025'te de Endonezya'nın katılımıyla 11 üyeli topluluğa dönüştü.

Genişleme sürecinin ardından BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını, küresel ekonomik hasılanın yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden topluluk haline geldi.

Genişleyen BRICS, ABD ve Avrupa ülkelerinin öncülük ettiği uluslararası kurum ve örgütlerin hakimiyetine karşı güçlü bir alternatif olma potansiyeli taşıyor.