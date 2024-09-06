Enver İbrahim: Tarafsızlık Malezya'nın Çıkarında

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Rusya ile Batı arasındaki gerilimde "tarafsız" kalmanın ülkesinin çıkarına olduğunu söyledi.

Enver, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile savaşın başlamasından bu yana Batı ile Rusya arasında gerilimin tırmandığı sırada Malezya'nın tüm taraflarla iyi ilişkilerini sürdürmeyi amaçladığını belirtti.

Ülkesinin bölgedeki gerilime ilişkin tarafsız tutumunu sürdüreceğini vurgulayan Enver, "Batı ile aynı tarafta olmak ve Rusya'ya karşı olmak Malezya'nın çıkarına değil." dedi.

Batı ile Rusya arasındaki gerilimin çözümünden yana olduklarını dile getiren Enver, ülkesinin, konuyu daha fazla "karmaşıklaştırmak" istememesi nedeniyle taraf olma niyetinin bulunmadığının altını çizdi.

Enver, ABD ile Çin arasındaki rekabette de ülkesinin tarafsız kalmaya çalıştığına işaret ederek, "Her ikisiyle de iyi ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Neden bizi taraf tutmaya zorlasınlar?" diye konuştu.