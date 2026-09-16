Malezya Başbakanı Enver, Mekke yakınında önlenen İHA saldırısına itidal çağrısı yaptı - Son Dakika
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Malezya Başbakanı Enver, Mekke yakınında önlenen İHA saldırısına itidal çağrısı yaptı

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Husilerin düzenlediği ve Mekke yakınlarında önlenen insansız hava aracı saldırısının ardından endişesini dile getirerek taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu. Enver, İslam'ın en kutsal şehrinin güvenliğini tehdit eden girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Husilerin düzenlediği ve Mekke yakınlarında önlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından durumdan endişe duyduğunu belirterek, taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Mekke yakınlarında önlenen İHA saldırısına ilişkin haberlerden derin endişe duyduğunu ifade etti.

Malezya Başbakanı, "İslam'ın en kutsal şehrinin güvenliğini ve kutsallığını tehdit eden hiçbir girişim kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın bu saldırıya yanıtından memnuniyet duyduğunu kaydeden Enver, "Bu olay, bölgede gerilimin artmasını engelleme ihtiyacının altını çizmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Enver, sivil ve kutsal alanlara yönelik saldırıların derhal sona erdirilmesi, taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, dün saat 18.50 sularında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit ettiğini belirtmişti.

Maliki, söz konusu İHA'nın Mekke şehrinin güneyinde engellendiğini ve imha edildiğini bildirmişti.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını belirten Seri, kutsal mekanlardan tamamen uzak strateji izlediklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı Enver, Mekke yakınında önlenen İHA saldırısına itidal çağrısı yaptı - Son Dakika

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