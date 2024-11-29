Malezya'da Muson Yağmurları Sel Felaketi Yarattı - Son Dakika
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Malezya'da Muson Yağmurları Sel Felaketi Yarattı

Muson yağmurlarında 3 kişi öldü, 80 bin kişi tahliye edildi. En çok etkilenen bölge Kelantan.

29.11.2024 12:49
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KUALA Malezya'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 3 kişi yaşamını yitirdi, 80 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, muson mevsimi yağmurlarının, ülkenin 7 eyaletinde sel ve toprak kaymalarına neden olduğu bildirildi.

Aşırı yağış kaynaklı afetlerde ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, yağışlardan etkilenen 80 binden fazla kişinin 500 kadar geçici barınağa nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin Tayland sınırındaki kuzeydoğu eyaleti Kelantan'ın, 56 bin kişinin evlerinden tahliye edilmesiyle afetlerden en kötü etkilenen eyalet olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yerel medyaya konuşan Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi, bu yılki sellerin 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve 250 binden fazla bölge sakinini yerinden eden 2014'teki sellerden daha kötü olmasının beklendiğini söyledi.

Hamidi, meteorolojik tahminlerin aralıkta yağışların şiddetinin artacağı ve daha geniş bir bölgeyi etkisi altına alacağını gösterdiğini kaydetti.

Devlet kurumlarının, afetlerle mücadele için yaklaşık 83 bin personel görevlendirdiğini ve onlarca kurtarma botu, helikopter ve gerekli ekipmanı hazır bulundurduğunu ifade eden Hamidi, ülke genelinde 2 milyonu aşkın kişiyi barındırabilecek kapasiteye sahip yaklaşık 8 bin tahliye merkezinin belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kasımda başlayıp marta kadar sürebilen muson yağmurları sebebiyle Malezya'nın birçok bölgesinde yaygın olarak sel ve toprak kaymaları meydana geliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya'da Muson Yağmurları Sel Felaketi Yarattı - Son Dakika

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