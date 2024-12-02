Malezya'da Sel Felaketi: 106 Bin Kişi Yerinden Edildi

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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Malezya'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin 106 binden fazla kişiyi yerinden ettiğini bildirdi.

IFRC'den, Malezya'daki sel felaketine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Malezya'daki sel felaketinden 9 eyaletin etkilendiği ve seller nedeniyle 106 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Malezya Kızılayının durumu yakından izlediği ve etkilenenlere yardımcı olmak için desteğini artırdığı kaydedilen açıklamada, "Ekiplerimiz, yerel yetkililerle birlikte etkili müdahaleyi koordine etmek için çalışırken, yiyecek, temiz içme suyu ve geçici barınak gibi temel yardımları sağlamak için sahada." ifadeleri kullanıldı.

Malezya'da etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sellerde 6 kişi hayatını kaybetmişti.