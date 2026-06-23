Malezya’dan Orta Doğu İçin Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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Malezya’dan Orta Doğu İçin Çözüm Çağrısı

23.06.2026 11:29
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Malezya Dışişleri Bakanı Hasan, Orta Doğu çatışmalarına çözüm için uluslararası girişimlerini sürdürecek.

Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, ülkesinin, Orta Doğu'daki çatışmalara kapsamlı çözüm bulunması amacıyla uluslararası platformlarda girişimlerini sürdüreceğini bildirdi.

Bernama ajansının haberine göre, Hasan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Malezya'nın, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptını destekleyen ilk ülkeler arasında yer aldığını belirten Hasan, söz konusu anlaşmanın bölgede istikrarın sağlanması açısından önemli olduğuna işaret etti.

Hasan, ülkesinin, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik uluslararası çabalara destek vermeyi sürdüreceğini, müzakerelerin ilerleyişini yakından takip edeceklerini belirtti.

Malezya'nın müzakerelere taraf ülkelerle temas halinde olduğunu aktaran Hasan, Orta Doğu'daki gerilime kapsamlı çözüm bulunması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), BRICS ve Bağlantısızlar Hareketi (NAM) gibi uluslararası platformlarda girişimlerini sürdüreceklerini vurguladı.

İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarının durdurulması için uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Hasan, bunun önündeki en büyük engellerden birinin ABD'nin BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) veto yetkisi olduğunu kaydetti.

Hasan, ABD'nin, İsrail'i korumak amacıyla veto hakkını pek çok kez kullandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya’dan Orta Doğu İçin Çözüm Çağrısı - Son Dakika

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