1MDB Davasında Pharrell ve Kardashian'a Para Transferi İddiası - Son Dakika
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1MDB Davasında Pharrell ve Kardashian'a Para Transferi İddiası

Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) davasında, denizaşırı şirketler aracılığıyla milyonlarca doların ABD'li sanatçı Pharrell Williams, Kim Kardashian ve Kris Humphries'a gönderildiği iddia edildi. Mali Dolandırıcılık Müfettişi Richard Templeman'ın ifadesiyle ortaya çıkan detaylar, yolsuzluk iddialarını güçlendirdi.

09.09.2024 13:16
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Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla ilgili davada, denizaşırı şirketler aracılığıyla 2 milyon 25 bin doların ABD'li sanatçı Pharrell Williams'a, toplam 406 bin doların ise televizyon yıldızı Kim Kardashian ve eski eşi Kris Humphries'a gönderildiği iddia edildi.

???????The Star gazetesinin haberine göre, Malezya'da görülen 1MDB davasında Mali Dolandırıcılık Müfettişi Richard Templeman'ın Zoom üzerinden Yüksek Mahkemeye ifade vermesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı.

Templeman, 25 Ekim 2011 itibarıyla soruşturma kapsamında aranan firari iş insanı Low Taek Jho'ya ait "Good Star" isimli paravan şirkete 1MDB'den 1 milyar 30 milyon dolar aktarıldığını belirtti.

Ağustos-Kasım 2011'de, denizaşırı şirketler aracılığıyla paranın 2 milyon 25 bin dolarının ABD'li sanatçı Pharrell Williams'a ait olduğu düşünülen "Talamasca" isimli şirkete aktarıldığını belirten Templeman, 306 bin doların doğrudan televizyon yıldızı Kim Kardashian'a ve 100 bin doların ise Kardashian ve o dönemdeki eşi Kris Humphries'e gönderildiğini öne sürdü.

Templeman, Williams'a ait olduğu düşünülen Talamasca isimli şirkete yapılan para transferlerinin "müzik üretimi için ödeme" gibi sebeplere yapıldığını aktararak, Kardashian ve eski eşi Kris Humphries'e yapılan para transferlerinin sebebinin ise henüz bilinmediğini kaydetti.

1MDB yolsuzluğu

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 1MDB Davasında Pharrell ve Kardashian'a Para Transferi İddiası - Son Dakika

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