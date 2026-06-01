Malezya Norveç'ten Füze İptali Nedeniyle Özür Diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malezya Norveç'ten Füze İptali Nedeniyle Özür Diledi

01.06.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya Savunma Bakanı, Norveç'in füze ihracatını iptal etmesi nedeniyle özür dilediğini açıkladı.

Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, Norveç hükümetinin, ordusuna satmayı planladığı deniz saldırı füzesinin (NSM) ihracatını iptal etmesi nedeniyle özür dilediğini açıkladı.

Malezya yerel basınında yer alan haberlere göre Nordin, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu kapsamında Norveç Savunma Bakanı Tore Sandvik ile görüştü.

Bakan Nordin, görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

Bakan Sandvik'in deniz saldırı füzesinin ihracatının iptali nedeniyle Malezya'dan özür dilediğini aktaran Nordin, görüşmede ihracat lisansının iptal edilme gerekçeleri konusunda bilgi aldığını belirtti.

Nordin, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan yakın ilişkilerin bulunduğunu ancak Malezya'nın bu karardan duyduğu hayal kırıklığını açık şekilde Norveç tarafına ilettiğini ifade etti.

"Olumlu bir sonuç alıp almayacağımız konusunda şüpheliyim"

Malezya hükümetinin toplam sözleşme bedelinin yaklaşık yüzde 95'ini ödediğini vurgulayan Nordin, dost ülke gördüğü Norveç'ten sözleşme kapsamında yapılan ödemelerin iadesini beklediklerini belirtti.

Nordin, Sandvik'in bu talebi hükümetine ileteceğini aktararak, "Ancak olumlu bir sonuç alıp almayacağımız konusunda şüpheliyim." değerlendirmesinde bulundu.

Malezya'nın NSM'lerle ilgili şirkete resmi talep mektubu gönderdiğini ve Norveç'in yanıtının beklendiğini söyleyen Nordin, "Norveç hükümetinin gerçekten iyi ilişkileri sürdürmek ve dostluğu korumak isteyip istemediğini göreceğiz. Belki de daha önce ödediğimiz parayı iade etmek için harekete geçecektir." ifadelerini kullandı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 14 Mayıs'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Norveç'in ordusuna satmayı planladığı deniz saldırı füzesinin (NSM) ihracatını iptal etmesini eleştirmişti.

Malezya'nın 2018'den bu yana Norveçli Kongsberg şirketi tarafından üretilen NSM'ye dair sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini "titizlikle, sadakatle ve tereddütsüz" biçimde yerine getirdiğini vurgulayan Enver, "Norveç'in aynı iyi niyeti bize göstermek zorunda hissetmediği görülüyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Savunma, Malezya, Norveç, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya Norveç'ten Füze İptali Nedeniyle Özür Diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

13:22
Asensio’dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
Asensio'dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
13:17
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:29:40. #7.13#
SON DAKİKA: Malezya Norveç'ten Füze İptali Nedeniyle Özür Diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.