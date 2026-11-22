Malezya, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım işlediğine hükmettiği kararına saygı duyduğunu ve ilgili taraflarla bu konuda işbirliği yapacaklarını bildirdi.

Malezya Dışişleri Bakanlığından, UAD'nin Myanmar kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Malezya'nın bu karara saygı duyduğu ve uluslararası hukuka bağlılığı vurgulanarak, UAD'nin bulgularının, Malezya'nın hassas kişilerin korunmasına ilişkin tutumuyla uyumlu olduğu aktarıldı.

Malezya'nın, bu uzun süreli krize kapsamlı ve kalıcı çözüm bulunması için çabalarını sürdüreceği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda ülkedeki Arakanlı Müslümanların (Rohingya) zor durumunu hafifletmeye yönelik somut önlemlerin hayata geçirilmesi için taraflarla aktif işbirliği yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Malezya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve diğer taraflarla iletişimde olacağı kaydedildi.

UAD, 19 Kasım'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine ve mağdurların uğradığı zararları tazmin etmesi gerektiğine hükmetmişti.